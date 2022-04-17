СМИ Британии: мир больше не доверяет Америке

Британский журнал Economist пишет о том, что западные санкции против России не поддержали в мире. И речь не только от выдержавшей давление США Индии, но и о десятках стран Азии, Африки и Южной Америки.

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«Возражение состоит в том, что Запад зациклился на европейском конфликте, который не является реальной глобальной проблемой, преуменьшая или игнорируя конфликты и нарушения прав человека в других частях света», – пишет издание.

Журнал отмечает, что Вашингтон не поддержали даже давние союзники на Ближнем Востоке. Издание сравнивает отношение к беженцам из Украины и Сирии в Европе и делает вывод, что арабский мир крайне недоволен действиями Запада.