Британский журнал Economist пишет о том, что западные санкции против России не поддержали в мире. И речь не только от выдержавшей давление США Индии, но и о десятках стран Азии, Африки и Южной Америки.
«Возражение состоит в том, что Запад зациклился на европейском конфликте, который не является реальной глобальной проблемой, преуменьшая или игнорируя конфликты и нарушения прав человека в других частях света», – пишет издание.
Журнал отмечает, что Вашингтон не поддержали даже давние союзники на Ближнем Востоке. Издание сравнивает отношение к беженцам из Украины и Сирии в Европе и делает вывод, что арабский мир крайне недоволен действиями Запада.
Ранее «СП» писала о том, что украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень предложил заменить в школах русский язык другими предметами, а учителей русского языка, если они не преподавали ничего другого «отправить на простой».