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13 минут назад

СМИ Британии: мир больше не доверяет Америке

Свободная пресса

Британский журнал Economist пишет о том, что западные санкции против России не поддержали в мире. И речь не только от выдержавшей давление США Индии, но и о десятках стран Азии, Африки и Южной Америки.

СМИ Британии: Мир больше не доверяет Америке
Фото: ТАССТАСС

«Возражение состоит в том, что Запад зациклился на европейском конфликте, который не является реальной глобальной проблемой, преуменьшая или игнорируя конфликты и нарушения прав человека в других частях света», – пишет издание.

Журнал отмечает, что Вашингтон не поддержали даже давние союзники на Ближнем Востоке. Издание сравнивает отношение к беженцам из Украины и Сирии в Европе и делает вывод, что арабский мир крайне недоволен действиями Запада.

Ранее «СП» писала о том, что украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень предложил заменить в школах русский язык другими предметами, а учителей русского языка, если они не преподавали ничего другого «отправить на простой».

В мире,Санкции,Война в Сирии ,
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