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10 минут назад

Европа оказалась в опасности из-за США

Елена Прошина

Антироссийская политика США не только не способствует мирному разрешению конфликта на Украине, но и ведет Европу к хаосу. Об этом пишет китайское издание Global Times, сообщает РИА Новости.

Европа оказалась в опасности из-за США
Фото: ReutersReuters

Как говорится в статье, США используют ситуацию на Украине в своих личных целях и «рекламируют» НАТО. Автор материала подчеркнул, что коллективная безопасность участников Североатлантического альянса полностью основана на противостоянии России. Подобная политика в конце концов приведет к чувству «коллективной незащищенности» и подтолкнет Европу к хаосу, пишет Global Times.

Кроме того, автор статьи выразил уверенность в том, что кризис на Украине вызван расширением НАТО на восток. Как сообщает издание, если Европа и США прекратят свои «нападки» на Россию, а также признают нейтралитет Украины, то конфликт будет улажен.

Ранее немецкое издание Compact сообщило, что многим экономическим сферам Германии придет конец из-за санкций против России. Глава Министерства экономики ФРГ Роберт Хабек заявил о своих планах использовать американские энергоресурсы вместо российских. Однако издание отметило, для транспортировки газа из США потребуются дополнительные расходы.

Американский экономист пояснил, почему санкции не поставят Россию на колени

В мире,Роберт Хабек,НАТО,
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