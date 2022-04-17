Европа оказалась в опасности из-за США

Антироссийская политика США не только не способствует мирному разрешению конфликта на Украине, но и ведет Европу к хаосу. Об этом пишет китайское издание Global Times, сообщает РИА Новости.

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Как говорится в статье, США используют ситуацию на Украине в своих личных целях и «рекламируют» НАТО. Автор материала подчеркнул, что коллективная безопасность участников Североатлантического альянса полностью основана на противостоянии России. Подобная политика в конце концов приведет к чувству «коллективной незащищенности» и подтолкнет Европу к хаосу, пишет Global Times.

Кроме того, автор статьи выразил уверенность в том, что кризис на Украине вызван расширением НАТО на восток. Как сообщает издание, если Европа и США прекратят свои «нападки» на Россию, а также признают нейтралитет Украины, то конфликт будет улажен.