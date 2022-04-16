В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
1 час назад

Раскрыто число участников массовых митингов во Франции

Lenta.ru

На массовые митинги против прошедших во второй тур кандидатов в президенты Франции Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен вышли около 23 тысяч французов. Такие цифры приводит Agency France Press со ссылкой на данные МВД Франции, пишет ТАСС.

Раскрыто число участников массовых митингов во Франции
Фото:  Sarah Meyssonnier / Reuters Sarah Meyssonnier / Reuters

В частности, 9,6 тысячи человек вышли на демонстрации в Париже, еще 13,6 тысячи протестовали в регионах. При этом, организаторы митингов сообщают, что на улицы вышли 40 тысяч человек в Париже и 150 тысяч — в целом по стране.

Отмечается, что в Лилле, Марселе и ряде других крупных городов демонстранты выступали преимущественно против «крайне правых» и в частности Марин Ле Пен. В Лионе и Ренне скандировали «Ни Макрон, ни Ле Пен».

Некоторые представители левых ассоциаций выступали за выход во второй тур лидера движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона, который в первом туре выборов занял третье место, уступив Ле Пен лишь 1,25 процента голосов.

Демонстрации «желтых жилетов» прошли в Париже 16 апреля. К ним присоединились антифашистсткие организации, мигрантские ассоциации и многочисленные профсоюзы. Участники призывали бойкотировать второй тур президентских выборов. Полиция применила к ним слезоточивый газ после того, как радикалы начали провоцировать стражей правопорядка и кидать в их сторону бутылки.

10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. Действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84 процента голосов, а за главу правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен проголосовало 23,15 процента. На третьем месте оказался кандидат от левых Жан-Люк Меланшон с 21,95 процента голосов.

В мире,Эммануэль Макрон,Марин Ле Пен,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители