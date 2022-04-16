Зеленский назвал условие для обсуждения с Россией вопросов НАТО и Крыма

«Я считаю, что все надо разбить на нормальные шаги, медленные, спокойные. Есть понимание. Есть гарантии безопасности, мы хотим. Есть вопрос НАТО, давайте говорить. Есть вопрос Крыма, мы понимаем, что когда выстрелов нет, давайте переходить и говорить про это. Это нормальный шаг. Я считаю, нормальный. Будем говорить и обязаны решить. Но после того, как выстрелов нет и отведена техника», — сказал Зеленский.