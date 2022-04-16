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32 минуты назад

Зеленский назвал условие для обсуждения с Россией вопросов НАТО и Крыма

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обсуждать с Москвой отказ украинской стороны от вступления в НАТО и вопрос статуса Крыма только после прекращения боевых действий и полного вывода российских войск с с украинской территории. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский назвал условие для обсуждения с Россией вопросов НАТО и Крыма
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я считаю, что все надо разбить на нормальные шаги, медленные, спокойные. Есть понимание. Есть гарантии безопасности, мы хотим. Есть вопрос НАТО, давайте говорить. Есть вопрос Крыма, мы понимаем, что когда выстрелов нет, давайте переходить и говорить про это. Это нормальный шаг. Я считаю, нормальный. Будем говорить и обязаны решить. Но после того, как выстрелов нет и отведена техника», — сказал Зеленский.

По его словам, у украинской и российской стороны разные взгляды по этому вопросу.

«Ты говоришь, сначала нейтральный статус, а потом отведем технику, — пояснил украинский президент позицию российской стороны. — А мы говорим, про какой статус можно говорить, если тут стоит техника, кто из гарантов безопасности это подпишет»?

Москва считает, что НАТО фактически воюет на стороне и руками Украины – против России и «поддерживает веру киевского режима в безнаказанность за военные преступления и жестокость по отношению к мирным жителям не только Донбасса, но и всей Украины».

Зеленский описал свое видение мирного договора с Россией

В марте газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Россия и Украина подготовили план, который включает в себя прекращение огня и вывод войск при условии соглашения киевских властей на нейтральный статус Киева и сокращения численности ВСУ. По этому соглашению Украина также должна отказаться от вступления в НАТО и размещения иностранных войск на своей территории.

В мире,Владимир Зеленский,НАТО,
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