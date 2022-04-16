В Китае предрекли Европе хаос из-за действий НАТО

США во главе НАТО проводят агрессивную антироссийскую политику в Европе, которая не способствует деэскалации конфликта. Об этом говорится в статье китайского издания Global Times.

Фото: Ints Kalnins / Reuters Ints Kalnins / Reuters

Отмечается, что Соединенные Штаты используют ситуацию на Украине в качестве рекламы НАТО. «При этом коллективная безопасность участников альянса полностью основана на противостоянии России», — говорится в статье. По мнению автора, такая политика приведет «к чувству коллективной незащищенности и еще больше подтолкнет европейский континент к хаосу».

В материале также говорится о том, что кризис на Украине вызван, в частности, расширением Североатлантического альянса на восток. Издание пишет, что достижение мира и порядка в Европе возможно только после прекращения нападок на Россию и признания нейтралитета Украины.