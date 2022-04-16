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47 минут назад

Зеленский рассказал о состоянии бюджета Украины

Газета.Ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежемесячный профицит бюджета Украины составляет €7 млрд, передает ТАСС.

Зеленский рассказал о состоянии бюджета Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Минус семь миллиардов — это все заработные платы, выплаты из бюджета, пенсии, социальная поддержка. <…> Эти суммы знают все: Евросоюз, Соединенные Штаты, Британия, наши люди», — сказал Зеленский в интервью украинским СМИ.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что бюджет Украины ежедневно теряет $68 млн в день из-за боевых действий.

В марте Зеленский также сообщал о трудностях с пополнением бюджета страны. Он отметил, что часть предприятий страны не работает, граждане также опасаются закрытия еще работающих предприятий. По словам украинского лидера, стране помогают Европа и США.

Как заявлял советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, с начала спецоперации Украина потеряла $2 млрд золотовалютных резервов. Изначально, по его словам, резервы находились на уровне $29,5 млрд.

В мире,Денис Шмыгаль,Олег Устенко,Владимир Зеленский,ЕС,
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