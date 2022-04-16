Зеленский рассказал о состоянии бюджета Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежемесячный профицит бюджета Украины составляет €7 млрд, передает ТАСС.
«Минус семь миллиардов — это все заработные платы, выплаты из бюджета, пенсии, социальная поддержка. <…> Эти суммы знают все: Евросоюз, Соединенные Штаты, Британия, наши люди», — сказал Зеленский в интервью украинским СМИ.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что бюджет Украины ежедневно теряет $68 млн в день из-за боевых действий.
В марте Зеленский также сообщал о трудностях с пополнением бюджета страны. Он отметил, что часть предприятий страны не работает, граждане также опасаются закрытия еще работающих предприятий. По словам украинского лидера, стране помогают Европа и США.
Как заявлял советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, с начала спецоперации Украина потеряла $2 млрд золотовалютных резервов. Изначально, по его словам, резервы находились на уровне $29,5 млрд.