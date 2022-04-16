Зеленский рассказал о состоянии бюджета Украины

«Минус семь миллиардов — это все заработные платы, выплаты из бюджета, пенсии, социальная поддержка. <…> Эти суммы знают все: Евросоюз , Соединенные Штаты , Британия, наши люди», — сказал Зеленский в интервью украинским СМИ.

В марте Зеленский также сообщал о трудностях с пополнением бюджета страны. Он отметил, что часть предприятий страны не работает, граждане также опасаются закрытия еще работающих предприятий. По словам украинского лидера, стране помогают Европа и США.