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35 минут назад

Эрдогана обвинили в развязывании войны

Lenta.ruиещё 1

Лидер турецкой оппозиционной Партии благополучия Темель Карамоллаоглу обвинил президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в развязывании войны в Сирии. Такое заявление он сделал в эфире телеканала Haberturk. Его цитирует ТАСС.

Эрдогана обвинили в развязывании войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К сожалению, Турция предприняла первые шаги, чтобы запутать Сирию. Их предприняла [возглавляемая Эрдоганом] Партия справедливости и развития. Мы никогда этого не одобряли. Сирия превратилась в кровавую баню», — заявил политик.

Карамоллаоглу также напомнил, что в результате конфликтов в Сирии 30 миллионов человек бежали в Турцию. Он призвал решать эту проблему.

В январе министр обороны страны Хулуси Акар заявил, что военная операция Турции в Сирии будет зависеть от безопасности границ турецкого государства. Он добавил, что турецкие войска будут делать «все необходимое» для выполнения этой миссии.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. В конфликте участвуют правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.

В мире,Башар Асад,Хулуси Акар,Реджеп Эрдоган,Партия справедливости и развития,
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