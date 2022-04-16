Жена Медведчука обратилась к Путину с просьбой о помощи

Жена задержанного на Украине оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой помочь в освобождении депутата.
«Уважаемый Владимир Владимирович. Я, супруга оппозиционного украинского политика, народного депутата Украины Виктора Медведчука, обращаюсь к вам с просьбой о помощи в обмене моего мужа, незаконно задержанного киевскими властями по политическим мотивам», — сказала Марченко в видеообращении.
Она попросила президента России о помощи.
«Вы прекрасно знаете, что судилище, устроенное над Виктором, не имеет ничего общего со здравым смыслом и является ярким примером неправовой расправы над неугодным политиком за его последовательную, принципиальную и открытую позицию», — сказала Марченко.