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28 минут назад

Зеленский описал свое видение мирного договора с Россией

Илья Родин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, в его представлении, мирный договор с Россией должен состоять из двух документов. В первом должны быть прописаны гарантии безопасности для Украины, во втором - оговариваться все нюансы дальнейших взаимоотношений Киева и Москвы. Об этом пишет РИА «Новости».

Зеленский описал свое видение мирного договора с Россией
Фото: ReutersReuters

«Мирный договор с Россией может состоять из двух документов. Один из них должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой непосредственно ее отношений с Российской Федерацией», - подчеркнул Зеленский.

РБК сообщает, что украинский политик объяснил, почему договор должен состоять из двух частей.

«Все [зарубежные лидеры] не совсем видят себя за столом с РФ. Для них гарантии безопасности для Украины — это один вопрос, а договоренности с РФ — это другой вопрос», - сказал президент Украины.

В числе возможных гарантов безопасности Владимир Зеленский назвал США, Великобританию, Израиль, Турцию и другие страны.

В мире,Владимир Зеленский,
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