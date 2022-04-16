Зеленский описал свое видение мирного договора с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, в его представлении, мирный договор с Россией должен состоять из двух документов. В первом должны быть прописаны гарантии безопасности для Украины, во втором - оговариваться все нюансы дальнейших взаимоотношений Киева и Москвы. Об этом пишет РИА «Новости».
«Мирный договор с Россией может состоять из двух документов. Один из них должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой непосредственно ее отношений с Российской Федерацией», - подчеркнул Зеленский.
РБК сообщает, что украинский политик объяснил, почему договор должен состоять из двух частей.
«Все [зарубежные лидеры] не совсем видят себя за столом с РФ. Для них гарантии безопасности для Украины — это один вопрос, а договоренности с РФ — это другой вопрос», - сказал президент Украины.
В числе возможных гарантов безопасности Владимир Зеленский назвал США, Великобританию, Израиль, Турцию и другие страны.