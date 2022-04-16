Зеленский решил судьбу Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, но Москва пока игнорирует его предложения об обмене. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на УНИАН.
«Зеленский вновь заявил, что Украина готова обменять Виктора Медведчука, но пока ответа от РФ не было», - говорится в сообщении.
Агентство напомнило, что супруга Медведчука предпринимает все возможные шаги для освобождения своего мужа. В частности, она обратилась за помощью к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду.
РБК отмечает, что Владимир Зеленский ранее рассказал о пожеланиях по обмену в своем Telegram-канале. Он уточнил, что готов обменять Медведчука на украинских «парней и девушек в русском плену». При этом он подверг резкой критике политика за то, что тот использовал военный камуфляж.
«Считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой «вояка». Вот такой «патриот». Что ж, если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени», - подчеркнул Зеленский.
Украинский политик Илья Кива сообщил ранее, что считает вполне «рабочей конструкцией» обмен двух пленных британских наемников на Виктора Медведчука.