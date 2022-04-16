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5 минут назад

Зеленский заявил о готовности обменять Медведчука

Илья Родин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, но Москва пока игнорирует его предложения об обмене. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на УНИАН.

Зеленский решил судьбу Медведчука
Фото: СБУСБУ

«Зеленский вновь заявил, что Украина готова обменять Виктора Медведчука, но пока ответа от РФ не было», - говорится в сообщении.

Агентство напомнило, что супруга Медведчука предпринимает все возможные шаги для освобождения своего мужа. В частности, она обратилась за помощью к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду.

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РБК отмечает, что Владимир Зеленский ранее рассказал о пожеланиях по обмену в своем Telegram-канале. Он уточнил, что готов обменять Медведчука на украинских «парней и девушек в русском плену». При этом он подверг резкой критике политика за то, что тот использовал военный камуфляж.

«Считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой «вояка». Вот такой «патриот». Что ж, если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени», - подчеркнул Зеленский.

Украинский политик Илья Кива сообщил ранее, что считает вполне «рабочей конструкцией» обмен двух пленных британских наемников на Виктора Медведчука.

В мире,Илья Кива,Владимир Зеленский,Виктор Медведчук,СБУ,
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