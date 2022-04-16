В Париже началась акция «желтых жилетов»

Полиция применила слезоточивый газ после того, как в демонстрацию вмешались радикалы Black bloc.

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Шествие стартовало с площади Нации и закончилось на площади Республики. В нём участвуют несколько сотен человек, включая «жёлтые жилеты», антифашистские организации, мигрантские ассоциации и многочисленные профсоюзы. Все они выступают против крайне правых политиков и фашизма.