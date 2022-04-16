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30 минут назад

Киев раскритиковал ЕС за поставки «не того оружия»

Майк Габриелян

Европа поставляет на Украину «не то оружие» и поставки затягиваются. На это пожаловался советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, сообщает РИА «Новости».

Киев раскритиковал ЕС за поставки «не того оружия»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам отправляют не то оружие, о котором мы просили, и доставляют его слишком долго», – заявил Подоляк.

Он потребовал предоставить необходимые вооружения киевскому режиму «сейчас, а не через месяц».

Поставка оружия Украине грозит катастрофой для США

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен потратить около 2 млрд евро на покупку новой техники для помощи Украине. При этом глава Минюста ФРГ заявил, что не считает поставки тяжелого оружия на Украину «вступлением в войну».

В мире,Армия,Михаил Подоляк,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,ЕС,
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