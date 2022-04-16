Против демонстрантов в Париже применили слезоточивый газ

Французская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в ходе акции «желтых жилетов» в Париже. Это произошло после того, как в мероприятие вмешалась радикально настроенная молодежь Black bloc, сообщает РИА Новости.

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Sarah Meyssonnier / Reuters

По информации корреспондента агентства, радикалы начали провоцировать стражей правопорядка и кидать в их сторону бутылки.

16 апреля в Париже проходит демонстрация «желтых жилетов», к которым присоединились антифашистсткие организации, мигрантские ассоциации и многочисленные профсоюзы. Участники шествия выступают против крайне правых политиков. Они скандируют «Ни Макрон, ни Ле Пен» и призывают бойкотировать второй тур президентских выборов.