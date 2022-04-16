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5 минут назад

В украинских банках нашли $6,8 млрд, принадлежащих компаниям России и Белоруссии

Майк Габриелян

В украинских банках нашли 6,8 миллиарда долларов, принадлежащих компаниям России и Белоруссии. Так утверждает заместитель главы МВД Украины Евгений Енин, пишет «Прайм» со ссылкой на украинские агентства.

В украинских банках нашли $6,8 млрд, принадлежащих россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Енин заявил, что владельцами счетов якобы являются более 7 тысяч компаний, имеющих российскую или белорусскую регистрацию и собственников. В отношении этих предприятий ввели дополнительный финансовый контроль.

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Кроме того, украинским банкам были даны рекомендации для анализа транзакций и контрактов, предполагающих вывод валютных средств на территорию России.

Енин утверждает, что если банки прислушаются к «рекомендациям», около 6,8 миллиарда долларов не попадут в Россию, а будут «направлены на финансирование ВСУ».

Ранее блогер Анатолий Шарий рассказал, как устроен пиар в МВД Украины на примере «слепой» девушки и «честного» киевского полицейского.

Евгений Енин,Анатолий Шарий,
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