В украинских банках нашли $6,8 млрд, принадлежащих россиянам

В украинских банках нашли 6,8 миллиарда долларов, принадлежащих компаниям России и Белоруссии. Так утверждает заместитель главы МВД Украины Евгений Енин, пишет «Прайм» со ссылкой на украинские агентства.

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Енин заявил, что владельцами счетов якобы являются более 7 тысяч компаний, имеющих российскую или белорусскую регистрацию и собственников. В отношении этих предприятий ввели дополнительный финансовый контроль.

Кроме того, украинским банкам были даны рекомендации для анализа транзакций и контрактов, предполагающих вывод валютных средств на территорию России.

Енин утверждает, что если банки прислушаются к «рекомендациям», около 6,8 миллиарда долларов не попадут в Россию, а будут «направлены на финансирование ВСУ».