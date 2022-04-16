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12 минут назад

Зеленский требует от России уйти из Мариуполя. «Иначе переговоров не будет»

Ura.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если российские войска не уйдут из Мариуполя, то переговоры с РФ могут закончиться. Об этом Зеленский заявил в интервью украинским медиа.

Зеленский предъявил ультиматум России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мариуполь — это может быть как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол — потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем сложнее будет», — заявил он в интервью украинским СМИ, передает «Украинская правда».

Россия начала в конце февраля спецоперацию на Украине по демилитаризации и оккупации для помощи жителям Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. На фоне этого РФ и Украина проводят переговоры, пока стороны не пришли к общему мнению. Участники делегации от Украины заявляли, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами.

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