Зеленский предъявил ультиматум России

«Мариуполь — это может быть как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол — потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем сложнее будет», — заявил он в интервью украинским СМИ, передает «Украинская правда».