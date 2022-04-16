Раскрыты даты проведения саммита США — АСЕАН

По ее словам, для администрации американского лидера приоритетная задача заключается в том, чтобы быть надежным партнером в Юго-Восточной Азии. Псаки отметила, что Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы «Индо-Тихоокеанский регион был свободным, открытым, безопасным, объединенным и устойчивым».