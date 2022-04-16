В Париже проходит акция против возможного переизбрания Макрона

В Париже проходит манифестация против президента Франции Эммануэля Макрона, который также является кандидатом на пост главы государства. Акция началась в днём на площади Фонтенуа в 8-м округе города.
Как пишет РИА Новости, мероприятие организовано по призыву лидера движения «Патриоты» Флориана Филиппо, демонстранты протестуют против возможного переизбрания Макрона на пост главы Франции, на акцию пришли сотни человек.
«Мы здесь, потому что большинство французов в первом туре не голосовали за Эммануэля Макрона! Мы вышли, чтобы сказать «нет» следующей его пятилетке! Он должен покинуть Елисейский дворец», — сказал один из организаторов акции.
14 апреля в Париже сотни студентов Сорбонны заявили протест в связи с результатами первого тура президентских выборов во Франции.
Согласно итогам первого тура президентских выборов в стране после подсчёта 100% бюллетеней, Макрон набрал 27,84% голосов. Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила поддержку 23,15% избирателей.