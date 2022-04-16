Украине предрекли новые проблемы из-за помощи США

Военный аналитик Драго Боснич в статье для портала InfoBrics заявил, что отправка вооружений и военной техники западными странами Киеву приносит огромные доходы промышленности США и Европейского союза. При этом Украина влезает в еще большие долги. Об это пишет РИА «Новости».
«Помощь Запада достигла, по крайней мере, двух целей. Долг Украины перед европейскими и американскими политиками вырос в геометрической прогрессии. А военно-промышленный комплекс США получит огромные прибыли, производя дополнительные партии ракетных комплексов», - рассказал Боснич.
Эксперт полагает, что иностранное оружие не изменит текущее положение дел, так как для его применения необходимо качественно обучать украинских военных, а это является большой проблемой.
Боснич отметил также, что Америка и Британия собираются отправить на Украину советское оружие из восточноевропейских стран.
«Заставляя недавно вступившие в НАТО и даже не входящие в альянс страны ЕС отказаться от советского оружия, Вашингтон не только разрывает их, возможно, последние связи с Москвой, но и вынуждает их покупать новое оружие взамен того, которое они отправили Киеву», - подчеркнул аналитик.
Министр юстиции Германии Марко Бушман заявил ранее, что поставки тяжелого оружия Украине не означают, что немцы собираются участвовать в военных действиях.