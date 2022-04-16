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6 минут назад

Украине предрекли новые проблемы из-за помощи США

Илья Родин

Военный аналитик Драго Боснич в статье для портала InfoBrics заявил, что отправка вооружений и военной техники западными странами Киеву приносит огромные доходы промышленности США и Европейского союза. При этом Украина влезает в еще большие долги. Об это пишет РИА «Новости».

Украине предрекли новые проблемы из-за помощи США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Помощь Запада достигла, по крайней мере, двух целей. Долг Украины перед европейскими и американскими политиками вырос в геометрической прогрессии. А военно-промышленный комплекс США получит огромные прибыли, производя дополнительные партии ракетных комплексов», - рассказал Боснич.

Эксперт полагает, что иностранное оружие не изменит текущее положение дел, так как для его применения необходимо качественно обучать украинских военных, а это является большой проблемой.

Поставка оружия Украине грозит катастрофой для США

Боснич отметил также, что Америка и Британия собираются отправить на Украину советское оружие из восточноевропейских стран.

«Заставляя недавно вступившие в НАТО и даже не входящие в альянс страны ЕС отказаться от советского оружия, Вашингтон не только разрывает их, возможно, последние связи с Москвой, но и вынуждает их покупать новое оружие взамен того, которое они отправили Киеву», - подчеркнул аналитик.

Министр юстиции Германии Марко Бушман заявил ранее, что поставки тяжелого оружия Украине не означают, что немцы собираются участвовать в военных действиях.

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