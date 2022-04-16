Украине предрекли новые проблемы из-за помощи США

«Заставляя недавно вступившие в НАТО и даже не входящие в альянс страны ЕС отказаться от советского оружия, Вашингтон не только разрывает их, возможно, последние связи с Москвой, но и вынуждает их покупать новое оружие взамен того, которое они отправили Киеву», - подчеркнул аналитик.