Кива прокомментировал предложение обменять британцев на Медведчука

Украинский политик Илья Кива считает «рабочей конструкцией» обмен двух пленных британских наемников на Виктора Медведчука - лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

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«Премьер-министр Британии Борис Джонсон, сам в первую очередь заинтересован в решении вопроса возращения своих сограждан из плена домой», - отметил Кива в Telegram-канале.

По его словам, Джонсон недавно нанес визит в Киев, желая узнать о вариантах возвращения своих наемников.

«Поэтому срочно и возникла история с задержанием СБУ Виктора Медведчука», - считает Кива.

По его мнению, обмен потенциально возможен, это – «рабочая конструкция».