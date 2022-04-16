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55 минут назад

Кива прокомментировал предложение обменять британцев на Медведчука

Майк Габриелян

Украинский политик Илья Кива считает «рабочей конструкцией» обмен двух пленных британских наемников на Виктора Медведчука - лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Кива прокомментировал предложение обменять британцев на Медведчука
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Премьер-министр Британии Борис Джонсон, сам в первую очередь заинтересован в решении вопроса возращения своих сограждан из плена домой», - отметил Кива в Telegram-канале.

По его словам, Джонсон недавно нанес визит в Киев, желая узнать о вариантах возвращения своих наемников.

«Поэтому срочно и возникла история с задержанием СБУ Виктора Медведчука», - считает Кива.

По его мнению, обмен потенциально возможен, это – «рабочая конструкция».

Сегодня супруга Медведчука Оксана Марченко обратилась к родственникам британских наемников Эйдена Эслина и Шона Пиннера, взятых в плен в Мариуполе. Марченко предложила им обратиться к Джонсону, чтобы он повлиял на киевский режим с целью обмена наемников на Медведчука.

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