Кива прокомментировал предложение обменять британцев на Медведчука

Украинский политик Илья Кива считает «рабочей конструкцией» обмен двух пленных британских наемников на Виктора Медведчука - лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
«Премьер-министр Британии Борис Джонсон, сам в первую очередь заинтересован в решении вопроса возращения своих сограждан из плена домой», - отметил Кива в Telegram-канале.
По его словам, Джонсон недавно нанес визит в Киев, желая узнать о вариантах возвращения своих наемников.
«Поэтому срочно и возникла история с задержанием СБУ Виктора Медведчука», - считает Кива.
По его мнению, обмен потенциально возможен, это – «рабочая конструкция».
Сегодня супруга Медведчука Оксана Марченко обратилась к родственникам британских наемников Эйдена Эслина и Шона Пиннера, взятых в плен в Мариуполе. Марченко предложила им обратиться к Джонсону, чтобы он повлиял на киевский режим с целью обмена наемников на Медведчука.