Пушилин о нацбатовцах: кто хотел, уже сдался

Украинские националисты в Мариуполе не намерены сдаваться, поэтому подлежат только уничтожению. Об этом заявил в субботу глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Задачи непростые, сложные, те участники, скажем так, регулярной армии, морпехи, те, которые готовы были сдаться в плен, - они сдались. Те же националисты, то есть представители нацбатов [в Мариуполе], сдаваться, судя по всему, не намерены, поэтому они подлежат только уничтожению", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Ранее в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что число сдавшихся в плен украинских военных в Мариуполе достигло 1 160.