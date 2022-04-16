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1 час назад

Пушилин заявил, что украинские националисты в Мариуполе подлежат уничтожению

ТАСС

Украинские националисты в Мариуполе не намерены сдаваться, поэтому подлежат только уничтожению. Об этом заявил в субботу глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Пушилин о нацбатовцах: кто хотел, уже сдался
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Задачи непростые, сложные, те участники, скажем так, регулярной армии, морпехи, те, которые готовы были сдаться в плен, - они сдались. Те же националисты, то есть представители нацбатов [в Мариуполе], сдаваться, судя по всему, не намерены, поэтому они подлежат только уничтожению", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что число сдавшихся в плен украинских военных в Мариуполе достигло 1 160.

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