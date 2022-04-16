Пушилин о нацбатовцах: кто хотел, уже сдался

"Задачи непростые, сложные, те участники, скажем так, регулярной армии, морпехи, те, которые готовы были сдаться в плен, - они сдались. Те же националисты, то есть представители нацбатов [в Мариуполе], сдаваться, судя по всему, не намерены, поэтому они подлежат только уничтожению", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".