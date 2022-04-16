Тысячи российских грузовиков застряли на границе ЕС под угрозой ареста

Тысячи белорусских и российских грузовиков застряли в очередях на границе Европейского союза. Водители пытаются как можно быстрее покинуть территорию ЕС, чтобы избежать ареста из-за санкций. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что очередной пакет санкций коснулся такой отрасли, как международные грузовые перевозки. С 9 апреля грузовикам из России и Белоруссии запрещен въезд в страны ЕС. До 16 апреля должны были покинуть территорию европейских государств те водители, которые все же успели въехать до ввода ограничительных мер.

По данным компании Gurtam, разработчика сервиса спутникового мониторинга, в Европе остались порядка десяти тысяч водителей. Они стремятся как можно быстрее выехать из ЕС, так как опасаются конфискации товаров, ареста фур.

Генеральный директор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло заявил в интервью Bfm.ru, что грузовики, в которых находятся товары «народного потребления, производства каких-то машин, запчастей и прочего, будут принудительно выгружать где-нибудь на складах в Прибалтике, в Польше и уже потом пустыми отпускать машины на территории Белоруссии и России».

Руководитель одного из профильных польских профсоюзов Ян Бучек отметил, что его страна будет стремиться к мягкому решению вопроса, так как на российской территории также находится большое количество европейских машин.