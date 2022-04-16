Флаг Украины спровоцировал скандал в американском ресторане

Вывешенный украинский флаг вызвал ненависть у посетителей американского ресторана Colton's Steak House & Grill.

Об инциденте пишет The Washington Post.

Хозяин заведения Бен Эшлок заявил, что убрал флаг Техаса со здания и заменил его украинским. Он сделал это «в знак солидарности» и ради своего приемного сына, вывезенного с Украины.

Американцы ответили массой негативных отзывов в соцсетях. Один из клиентов написал, что он «больше не будет там есть, пока флаг не поменяют на американский». Другой отметил, что

пришел пообедать, а не заниматься политикой и владельцу не надо вносить раздор в ряды гостей.

Однако Эшпок пока отказывается снимать флаг, невзирая на угрожающие ему убытки и потерю клиентов.