400-тысячный город на Украине остался без воды

В одном из районов украинского города Николаев, население которого составляет около 400 тыс. человек, уже четвертый день нет воды.

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Люди вынуждены собирать дождевую воду и брать воду из рек. В Telegram-каналах распространяются фото и видео, на которых видно, как возле родников собираются очереди.

Централизованное водоснабжение в Николаеве прекратилось 12 апреля без официально озвученных причин. Местный водоканал признал, что не может назвать сроки окончания ремонтных работ.

Ранее в ходе «прямого эфира» глава города Александр Сенкевич разъяснил ситуацию с водоснабжением в Николаеве. Он сообщал, что из-за повреждения ветки водопровода нет воды, а доступ туда коммунальщики не имеют.