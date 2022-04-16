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42 минуты назад

400-тысячный город на Украине остался без воды

Деловая газета "Взгляд"

В одном из районов украинского города Николаев, население которого составляет около 400 тыс. человек, уже четвертый день нет воды.

400-тысячный город на Украине остался без воды
Фото: ТАССТАСС

Люди вынуждены собирать дождевую воду и брать воду из рек. В Telegram-каналах распространяются фото и видео, на которых видно, как возле родников собираются очереди.

Централизованное водоснабжение в Николаеве прекратилось 12 апреля без официально озвученных причин. Местный водоканал признал, что не может назвать сроки окончания ремонтных работ.

Ранее в ходе «прямого эфира» глава города Александр Сенкевич разъяснил ситуацию с водоснабжением в Николаеве. Он сообщал, что из-за повреждения ветки водопровода нет воды, а доступ туда коммунальщики не имеют.

Мэр рассказал тогда, что запустят в работу восемь скважин в медучреждениях, а с 16 апреля водоканал автоцистернами начнет развозить по районам города техническую воду. Также якобы в Николаеве есть 115 точек по продаже питьевой воды.

В мире,Александр Сенкевич,
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