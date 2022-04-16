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12 минут назад

Румыния запретила судам под российским флагом вход в свои порты

Илья Родин

Пресс-служба Румынской морской администрации заявила, что с 17 апреля российским судам запрещен вход в порты страны. Об этом пишет РИА «Новости».

Румыния запретила судам под российским флагом вход в свои порты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 00.00 часов (совпадает с мск) 17 апреля 2022 года запрещается заход в румынские порты любых судов, зарегистрированных под российским флагом, в том числе судов, сменивших российский флаг на флаг любого другого государства или сменивших свою регистрацию в России на регистрацию в любом другом государстве после 24 февраля 2022 года», - говорится в сообщении.

В том случае, если корабль нуждается в экстренной помощи и ищет убежища, если судну необходимо остановиться в порту из-за аварии или для спасения человеческих жизней, вход будет разрешен.

Также под запрет не попадут те суда, которые везут в Европейский союз ядерное топливо, энергоносители, такие металлы как титан, алюминий, палладий. Кроме того, доступ будет предоставлен в случае осуществления поставок продовольствия, сельхозпродукции, удобрений.

Ранее сообщалось, что латвийские власти запретили въезд в страну российским и белорусским грузоперевозчикам. В первые сутки после принятия решения на границе таможенники не пропустили 152 фуры с различными товарами.

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