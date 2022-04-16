"Зеленский имеет право быть неблагодарным, недипломатичным и наглым"

Посол Украины в Германии Андрий Мельник заявил, что украинский президент Владимир Зеленский имеет право оскорблять Германию из-за ее «политических промахов».
«Президент Зеленский имеет право быть невежливым, неблагодарным, недипломатичным и наглым, поскольку он ощущает последствия политических промахов ФРГ в отношении России», - написал Мельник в соцсетях.
По его словам, именно этим объясняется «возмутительное и неадекватное» отношение Зеленского к президенту ФРГ Штайнмайеру.
Ранее киевский режим отказался принять визит президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. В «офисе» Зеленского объяснили это «нерешительностью ФРГ в вопросе России».
В Германии подобное решение вызвало недоумение и гнев.
«А наши евро вам нравятся? Может, они тоже никуда не поедут? Там настроение такое», - рассказали наблюдатели.
Ранее эксперты заявили, что Зеленский повел себя дерзко, поскольку понимает, что Германия и Франция стали такими же сателлитами США, как и Украина.