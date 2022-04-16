Италия закроет порты для российских судов

Порты Италии будут закрыты для российских судов с 17 апреля, сообщает газета Stampa со ссылкой на циркуляр Главного командования портового управления.
«С завтрашнего дня итальянские порты будут закрыты для российских судов, запрет также будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля», — приводит сообщение РИА Новости.
Уточняется, что находящиеся на данный момент в итальянских портах российские корабли вынуждены будут покинуть страну «по завершению своей коммерческой деятельности».
В Румынии ранее также сообщили о решении запретить с 17 апреля судам под российским флагом заходить в румынские порты.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что российским кораблям запретят заходить в порты Евросоюза.