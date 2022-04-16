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34 минуты назад

Италия закроет порты для российских судов с 17 апреля

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Порты Италии будут закрыты для российских судов с 17 апреля, сообщает газета Stampa со ссылкой на циркуляр Главного командования портового управления.

Италия закроет порты для российских судов
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

«С завтрашнего дня итальянские порты будут закрыты для российских судов, запрет также будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что находящиеся на данный момент в итальянских портах российские корабли вынуждены будут покинуть страну «по завершению своей коммерческой деятельности».

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В Румынии ранее также сообщили о решении запретить с 17 апреля судам под российским флагом заходить в румынские порты.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что российским кораблям запретят заходить в порты Евросоюза.

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