Италия закроет порты для российских судов

Порты Италии будут закрыты для российских судов с 17 апреля, сообщает газета Stampa со ссылкой на циркуляр Главного командования портового управления.

Фото: Gettyimages.ru Gettyimages.ru

«С завтрашнего дня итальянские порты будут закрыты для российских судов, запрет также будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что находящиеся на данный момент в итальянских портах российские корабли вынуждены будут покинуть страну «по завершению своей коммерческой деятельности».