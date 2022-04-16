Папу римского возмутило хорошее отношение к украинским беженцам в Европе

Папа римский Франциск назвал расизмом тот факт, что Запад делит беженцев на украинских и остальных. Украинским открыты все двери, а беженцы из Африки и Азии подвергаются дискриминации и не допускаются в ЕС. Такое заявление папа сделал в эфире итальянского телеканала RAI.
«В разделении мигрантов и беженцев на сорт А и сорт Б - мы расисты. Это плохо. Проблема беженцев – это проблема, от которой страдал и Иисус. Его семья тоже мигрировала и бежала в Египет, чтобы избежать смерти», - сказал папа римский.
По его словам, крест страданий несут люди не только в Европе, но в странах Африки, Ближнего Востока, Латинской Америке, Азии.
Папа в интервью также осудил поставки Западом вооружений Киеву.
«Я понимаю правителей, которые покупают оружие, я понимаю их, но не оправдываю. Это «каинистская» схема войны. Если бы это был мирный план, в этом не было бы необходимости», - сказал он.
Заявление папы вызвало возмущение отдельных представителей власти в украинских соцсетях.
В Киеве также недовольны тем, что папа решил отправить украинку и россиянку на традиционное католическое богослужение, воссоздающее основные моменты крестного пути Иисуса Христа - Via Crucis.
Решение о том, чтобы украинка и россиянка вместе участвовали в XIII стоянии Via Crucis вызвало протест посольства Украины. Этот выбор также не понравился различным членам католической Церкви на Украине. Несколько украинских католических СМИ, интернет-сайтов и телеканалов решили не транслировать Via Crucis.