Старейшей собакой в мире оказалась 21-летняя чихуахуа

Старейшей собакой в мире из ныне живущих стала пожилая чихуахуа. Благодаря стараниям хозяйки животному удалось дожить до 21 года, и самочувствие у него вполне бодрое, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Фото: Соцсети Соцсети

Рекордсмен живет в Гринакрессе, штат Флорида. Животное по кличке Тоби Кейт родилось 9 января 2001 года. Представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали его рекордный возраст 16 марта 2022 года, когда собаке был 21 год и 66 дней.

Хозяйка собаки Гизера Шор рассказала, что взяла ее из приюта для животных, когда Тоби Кейт было несколько месяцев. До того, как попасть в это учреждение, щенок жил у пожилой пары, которые решили расстаться с ним, так как не могли больше заботиться о питомце. Первой кличкой собаки было Арахисовое масло, но новая хозяйка дала ей новое имя.

Средняя продолжительность чихуахуа варьируется от 12 до 18 лет. Тоби Кейт живет в доме вместе с еще двумя собаками – семилетним американским бульдогом и трехлетней китайской хохлатой, а также с двумя попугаями.

Ранее самой старой в мире собакой из ныне живущих была австралийская пастушья собака по кличке Блюи из австралийского Рочестера. Он родился в 1910 году и почти 20 лет пас скот. Его усыпили 14 ноября 1939 года в возрасте 29 лет и пяти месяцев.