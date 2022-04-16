Растерявшегося на сцене Байдена сравнили с Брежневым

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По его словам, поведение американского лидера во время недавнего визита Барака Обамы в Белый дом вызывает тревогу. Тогда Байден попытался пожать руку кому-то, кого рядом не было, а затем начал бесцельно ходить по сцене.

Дреер напомнил, что Байден является главнокомандующим вооруженными силами США. Однако, утверждает он, «становится совершенно очевидно, что он не способен контролировать даже самого себя».

«С точки зрения слабости его позиций на выборах, я думал о Байдене как о [бывшем президенте США] Джимми Картере. Однако теперь он напоминает мне еще и [генсека ЦК КПСС] Леонида Брежнева в последние годы его правления», — заявил журналист.