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32 минуты назад

Госдеп назвал сроки окончания спецоперации России на Украине

News.ru

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что конфликт на Украине, по мнению Вашингтона, может продлиться до конца 2022 года, сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух европейских чиновников. Отмечается, что мнение чиновников о затяжном характере ситуации на Украине сложилось на фоне «заметного отхода от первых дней спецоперации, когда ожидалось, что Россия быстро захватит Киев».

В США спрогнозировали сроки окончания спецоперации России на Украине
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.comMOD Russia/via Globallookpress.com

Блинкен обсудил со своими коллегами нашу обеспокоенность тем, что конфликт может затянуться, — сообщили журналистам осведомлённые источники.

Журналисты CNN добавили, что в Вашингтоне считают маловероятным сценарий дипломатического решения ситуации на Украине.

Депутат Государственной думы РФ Андрей Исаев ранее заявил, что на Украине в ближайшие полгода вероятно начнётся голод. Главная причина этого, по мнению парламентария, в том, что провалены сроки посевной, а также разрушены дороги. Евросоюз не будет решать эту проблему, а обойдётся отправкой журналистов и пары грузовиков гуманитарной помощи.

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В Польше в настоящее время украинские беженцы рискуют остаться без места для ночлега. Люди, которые оказались в городе Пшемысль на юго-востоке страны, обязаны после распределения в центре для беженцев найти новое жильё в течение пяти дней. В противном случае их могут выгнать на улицу.

В мире,Энтони Блинкен,Андрей Исаев,Госдума,Госдеп США,ЕС,
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