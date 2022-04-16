СМИ: Делегация чиновников из Украины посетит Вашингтон

Ряд украинских чиновников, в том числе премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко, глава Национального банка Кирилл Шевченко, посетят Вашингтон на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.
По данным собеседников агентства, во время визита украинская делегация проведет двусторонние встречи с представителями финансовых ведомств государств Группы семи и других стран. Также планируется, что представители Киева 21 апреля примут участие в посвященном Украине круглом столе, который проведет Всемирный банк.
Встреча представителей украинских финансовых ведомств с их западными коллегами станет первой с начала российской специальной военной операции на Украине.