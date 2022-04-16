СМИ: Делегация чиновников из Украины посетит Вашингтон

Ряд украинских чиновников, в том числе премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко, глава Национального банка Кирилл Шевченко, посетят Вашингтон на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

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По данным собеседников агентства, во время визита украинская делегация проведет двусторонние встречи с представителями финансовых ведомств государств Группы семи и других стран. Также планируется, что представители Киева 21 апреля примут участие в посвященном Украине круглом столе, который проведет Всемирный банк.