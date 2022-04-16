В России заявили о поразившей немцев «спеси и наглости» украинцев

Немцы отрицательно отнеслись к отказу президента Украины Владимира Зеленского принять в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера под предлогом того, что тот якобы слишком хорошо относится к России. Об этом заявил писатель Игорь Мальцев в разговоре с радио Sputnik.

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По его мнению, подобная «спесь, тупость, наглость наших "братьев"» поразила немцев, которые до этого поддерживали Зеленского. Теперь, отметил Мальцев, жители Германии считают, что не должны Украине «больше вообще ничего».

«Вам не нравится наш президент, он не поедет? А наши евро вам нравятся? Может, они тоже никуда не поедут? Там настроение такое», — поделился писатель.

В то же время Мальцев обратил внимание на то, что в настоящее время в Европе наблюдается подъем русофобии. Он также привел пример, в котором рассказал о друге-немце из семьи советских евреев, на которого напали из-за того, что он с кем-то говорил по-русски.

12 апреля стало известно, что Зеленский отказался принимать Штайнмайера в Киеве. По данным Bild, немецкий лидер планировал посетить Украину 13 апреля вместе с правительственными делегациями других стран Европейского союза.