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1 час назад

В России заявили о поразившей немцев «спеси и наглости» украинцев

Lenta.ru

Немцы отрицательно отнеслись к отказу президента Украины Владимира Зеленского принять в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера под предлогом того, что тот якобы слишком хорошо относится к России. Об этом заявил писатель Игорь Мальцев в разговоре с радио Sputnik.

В России заявили о поразившей немцев «спеси и наглости» украинцев
Фото: EPAEPA

По его мнению, подобная «спесь, тупость, наглость наших "братьев"» поразила немцев, которые до этого поддерживали Зеленского. Теперь, отметил Мальцев, жители Германии считают, что не должны Украине «больше вообще ничего».

«Вам не нравится наш президент, он не поедет? А наши евро вам нравятся? Может, они тоже никуда не поедут? Там настроение такое», — поделился писатель.

В то же время Мальцев обратил внимание на то, что в настоящее время в Европе наблюдается подъем русофобии. Он также привел пример, в котором рассказал о друге-немце из семьи советских евреев, на которого напали из-за того, что он с кем-то говорил по-русски.

12 апреля стало известно, что Зеленский отказался принимать Штайнмайера в Киеве. По данным Bild, немецкий лидер планировал посетить Украину 13 апреля вместе с правительственными делегациями других стран Европейского союза.

В ответ на это канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не планирует в ближайшее время посещать Киев и сбит с толку решением по поводу Штайнмайера. Позже сам Зеленский заявил, что вовсе не получал сообщений о планирующемся визите президента Германии.

Штайнмайер обратился к Путину: «Ослабьте петлю на шее Украины»

В мире,Олаф Шольц,Игорь Мальцев,Владимир Зеленский,Франк-Вальтер Штайнмайер,Владимир Путин,ЕС,
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