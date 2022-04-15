Байден отчитался о доходах своей семьи за год

Президент США Джо Байден опубликовал налоговую декларацию своей семьи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Фото: Leah Millis / Reuters Leah Millis / Reuters

Согласно заявлению американской администрации, Байден и первая леди Джилл Байден за год заработали 610 тысяч долларов. Из этой суммы они выплатили примерно 150 тысяч долларов в качестве федеральных налогов. Отмечается, что ставка подоходного налога составила 24,6 процента.

Помимо этого, глава США и его жена уплатили 30 тысяч долларов налогов в штате Делавэр, где у них есть семейный дом. Джилл Байден также заплатила 2,7 тысячи долларов в качестве налогов в штате Вирджиния.