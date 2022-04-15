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1 час назад

ЦПВС: 14 апреля два F-16 ВВС Израиля нанесли удар по объектам в провинции Дамаск

ТК «Звезда»

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар двумя управляемыми ракетами из воздушного пространства Голанских высот по объектам провинции Дамаск вчера, 14 апреля.

Израиль нанес удар по объектам в провинции Дамаск
Фото: Ammar Safarjalani Xinhua GloballookpressAmmar Safarjalani Xinhua Globallookpress

Так, одна ракета была уничтожена при помощи находящегося на вооружении ВС САР комплекса российского производства «Бук-М2Э». Представитель ЦПВС отметил, что в результате израильских авиаударов поврежден склад материального имущества, погибших не зафиксировано.

Кроме того, один сирийский военнослужащий погиб и еще один оказался в числе раненых после снайперского и артиллерийского обстрелов, произведенных террористами из района Флайфуль по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кавкаба в провинции Хама. Также в Алеппо ранен один военный САР после артиллерийского обстрела, совершенного террористами из района Маарет по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мизназ.

Вместе с тем за минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*. В Алеппо зарегистрировано два обстрела, в провинции Хама - два обстрела, в провинции Латакия один обстрел.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

В мире,Олег Журавлев,
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