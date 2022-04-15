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1 час назад

Пьер Ришар обратился к Путину из-за ситуации на Украине

Lenta.ru

Французский актер и режиссер Пьер Ришар обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой как можно быстрее прекратить военную операцию на Украине. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Пьер Ришар обратился к Путину из-за ситуации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Комик заявил, что хорошо знает и Россию и Украину. Он также отметил, что любит оба народа. В связи с этим Ришар призвал Владимира Путина и министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского положить конец конфликту.

«Я продолжаю надеяться, что все это прекратится как можно скорее», — сказал актер.

Ранее французский актер Жерар Депардье, получивший российское гражданство в 2013 году, раскритиковал спецоперацию России. В Кремле выразили уверенность, что актер не до конца понимает суть происходящего на Украине, и предложили разъяснить Депардье причины спецоперации.

В мире,Денис Монастырский,Пьер Ришар,Жерар Депардье,Владимир Путин,
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