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44 минуты назад

Украинцы пожаловались на мизерные пособия в Германии

News.ru

Украинские беженцы не в восторге от размера пособий в Германии: они жалуются, что денег не хватает даже на еду, поэтому вынуждены выстраиваться в очереди за бесплатным питанием. Они отметили, что цены в магазинах слишком высокие. Видео опубликовал телеканал RT.

Приезжаешь в чужую страну, конечно, без денег. Спасибо Германии, за социальные пособия, но этих денег недостаточно для проживания. Цены достаточно высокие. И только благодаря таким [благотворительным] организациям и волонтёрам мы можем дополнительно получать еду и жить здесь, — сказала беженка на русском языке.

Сами же организации, которые помогают беженцам на безвозмездной основе, жалуются на перебои с поставками продовольствия из-за нарушения логистических цепочек.

Не в Европу. Украинские беженцы нашли себе новую страну-убежище

В некоторых странах украинские беженцы ведут себя не так благодарно, как в Германии. Они ведут себя по-хамски, требуя предоставлять им роскошные условия проживания, рассказала ранее волонтёр из Латвии. По словам девушки, украинцы также проворачивают хитрые схемы, чтобы оформить пособия в каждой из стран, через которые они едут

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