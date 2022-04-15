Премьера Албании сняли с рейса в Германии

Правоохранительные органы Германии сняли с рейса Франкфурт-на-Майне - Детройт премьер-министра Албании Эди Раму из-за его отказа надеть защитную маску в период пандемии. Об этом сообщил в пятницу северомакедонский портал "МКД.МК".

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По его данным, инцидент произошел в аэропорту Франкфурта-на-Майне в декабре прошлого года, когда албанский премьер ожидал вылета в Детройт.

По информации портала, команда бортпроводников, а также командир самолета настаивали на том, чтобы Рама следовал общим эпидемическим правилам, однако тот наотрез отказывался использовать маску. В результате, согласно свидетельствам пассажиров того рейса, была вызвана полиция, которая приняла решение снять с рейса Раму и членов его делегации, состоявшей из 10 человек.