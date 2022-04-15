Блинкен спрогнозировал сроки окончания конфликта на Украине

Конфликт на Украине может продлиться до конца 2022 года, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. Таким мнением он поделился с европейскими чиновниками, передаёт CNN со ссылкой на анонимных официальных лиц ЕС. По данным собеседников телеканала, Блинкен также говорил, что пока трудно прогнозировать точную дату завершения спецоперации.

Фото: Zheng Huansong/Global Look Press Zheng Huansong/Global Look Press

Блинкен обсуждал со своими коллегами озабоченность тем, что конфликт может затянуться, но все его разговоры крутились вокруг того, как лучше остановить его как можно быстрее, — заявил один из источников.

Российская сторона ранее направила США ноту протеста в связи с новыми поставками Вашингтона вооружений Киеву на сумму $800 млн. Отмечается, что Москва пригрозила «непредсказуемыми итогами» из-за поставок оружия на Украину.