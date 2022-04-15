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57 минут назад

Блинкен: конфликт на Украине может продлиться до конца 2022 года

News.ru

Конфликт на Украине может продлиться до конца 2022 года, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. Таким мнением он поделился с европейскими чиновниками, передаёт CNN со ссылкой на анонимных официальных лиц ЕС. По данным собеседников телеканала, Блинкен также говорил, что пока трудно прогнозировать точную дату завершения спецоперации.

Блинкен спрогнозировал сроки окончания конфликта на Украине
Фото: Zheng Huansong/Global Look PressZheng Huansong/Global Look Press

Блинкен обсуждал со своими коллегами озабоченность тем, что конфликт может затянуться, но все его разговоры крутились вокруг того, как лучше остановить его как можно быстрее, — заявил один из источников.

Российская сторона ранее направила США ноту протеста в связи с новыми поставками Вашингтона вооружений Киеву на сумму $800 млн. Отмечается, что Москва пригрозила «непредсказуемыми итогами» из-за поставок оружия на Украину.

Путин: происходящее на Украине - трагедия, но никакого выбора у России не было

Российский сенатор Андрей Климов сказал, что военная операция России на Украине довольно скоро завершится, так как Россия не собирается её растягивать. Сенатор пояснил, что это произойдёт, когда Украина станет безопасной для России и всего мира, будет установлено происходящее в биолабораториях и обеспечена безопасность ядерных объектов.

В мире,Энтони Блинкен,Андрей Климов,Владимир Путин,ЕС,
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