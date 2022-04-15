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1 час назад

Белоруссия запретила въезд транспорту ЕС

Вероника Полынина

Белоруссия ввела запрет въезд в страну зарегистрированного в Евросоюзе транспорта, сообщает БелТа.

Белоруссия ответила на санкции ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 00.00 16 апреля 2022 года вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автотранспортных средств (автомобилей и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе», - говорится в сообщении.

Исключение составляет транспорт, который двигается через специальные пункты пропуска в места осуществления грузовых операций и перецепки. Минтранс республики составил перечень таких мест.

До 23 апреля запрет на перемещение не будет распространяться на транспорт, въехавший в Белоруссию до 16 апреля.

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Также ограничения не распространяется на почтовые перевозки и перевозки живых животных.

Ранее ЕС в рамках пятого пакета санкций запретил работу российских и белорусских транспортных компаний на территории Евросоюза. Ограничения не затронут перевозки продовольствия, медикаментов и гуманитарных грузов.

В мире,Минтранс РФ,ЕАЭС,ЕС,
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