Белоруссия ответила на санкции ЕС

Белоруссия ввела запрет въезд в страну зарегистрированного в Евросоюзе транспорта, сообщает БелТа.

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«С 00.00 16 апреля 2022 года вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автотранспортных средств (автомобилей и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе», - говорится в сообщении.

Исключение составляет транспорт, который двигается через специальные пункты пропуска в места осуществления грузовых операций и перецепки. Минтранс республики составил перечень таких мест.

До 23 апреля запрет на перемещение не будет распространяться на транспорт, въехавший в Белоруссию до 16 апреля.

Также ограничения не распространяется на почтовые перевозки и перевозки живых животных.