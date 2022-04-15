Зеленский попросил Байдена внести РФ в список стран - спонсоров терроризма

По ее данным, с соответствующим призывом к американскому лидеру Зеленский обратился в ходе их телефонного разговора ранее на этой неделе. В свою очередь Байден, как пишет издание, не стал брать на себя каких-либо обязательств с точки зрения конкретных действий, однако заявил, что готов изучить целый спектр предложений по усилению давления на Москву.