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52 минуты назад

WP: Зеленский попросил Байдена внести Россию в список стран - спонсоров терроризма

ТАССиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский попросил американского лидера Джо Байдена внести РФ в американский список стран - спонсоров терроризма.

Зеленский попросил Байдена внести РФ в список стран - спонсоров терроризма
Фото: ReutersReuters

Об этом пишет в пятницу со ссылкой на источники газета The Washington Post.

По ее данным, с соответствующим призывом к американскому лидеру Зеленский обратился в ходе их телефонного разговора ранее на этой неделе. В свою очередь Байден, как пишет издание, не стал брать на себя каких-либо обязательств с точки зрения конкретных действий, однако заявил, что готов изучить целый спектр предложений по усилению давления на Москву.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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