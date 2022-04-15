В Киеве допустили обмен Медведчука до суда

Офис генпрокурора Украины намерен требовать изменения меры пресечения главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку с домашнего ареста без залога. Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, сообщает РИА Новости.
По ее словам, на данный момент «формально действует прежняя мера пресечения — домашний арест». Венедиктова также допустила возможность обмена Медведчука на украинских пленных до суда.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Затем он выступил с предложением обменять Медведчука на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве не видят возможности обмена, но будут следить за его судьбой и призывают к этому Запад. Позже с требованием к Зеленскому освободить Медведчука выступила его жена Оксана Марченко. Также она попросила оказать помощь в освобождении супруга президента Турции Тайипа Эрдогана.