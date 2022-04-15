В Киеве допустили обмен Медведчука до суда

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Затем он выступил с предложением обменять Медведчука на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве не видят возможности обмена, но будут следить за его судьбой и призывают к этому Запад. Позже с требованием к Зеленскому освободить Медведчука выступила его жена Оксана Марченко. Также она попросила оказать помощь в освобождении супруга президента Турции Тайипа Эрдогана.