Американцы разочаровались в Байдене

Рейтинг доверия президенту США Джо Байдену достиг рекордно низкого показателя. Об этом сообщает CNN.
Телеканал сравнил результаты опросов четырех сторонних организаций. По ним, уровень доверия нынешнему главе Белого дома составляет около 41 процента. При этом в аналогичную неделю нахождения на высшем посту прошлого президента Дональда Трампа ему доверяли 42 процента избирателей.
«Самый низкий показатель уровня доверия президенту США говорит о том, что перед нами президент, у которого большие проблемы», — отмечает CNN.