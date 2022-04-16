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29 минут назад

Рейтинг доверия Байдену достиг рекордно низкого уровня

Lenta.ruиещё 4

Рейтинг доверия президенту США Джо Байдену достиг рекордно низкого показателя. Об этом сообщает CNN.

Американцы разочаровались в Байдене
Фото: ReutersReuters

Телеканал сравнил результаты опросов четырех сторонних организаций. По ним, уровень доверия нынешнему главе Белого дома составляет около 41 процента. При этом в аналогичную неделю нахождения на высшем посту прошлого президента Дональда Трампа ему доверяли 42 процента избирателей.

«Самый низкий показатель уровня доверия президенту США говорит о том, что перед нами президент, у которого большие проблемы», — отмечает CNN.

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