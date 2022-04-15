Не в Европу. Украинские беженцы нашли себе новую страну-убежище

Более трех тысяч беженцев с Украины прибыли в США с территории Мексики с начала российской спецоперации, пишет издание The National.
Около 600-800 украинцев ежедневно прибывают в Мексику. Тысячи из них едут в пограничный город Тихуана на севере страны, который находится всего в нескольких километрах от американского Сан-Диего. Оттуда украинцы пытаются попасть в США.
«Тихуана - город мигрантов. Наши двери открыты для всех мигрантов, независимо от того, находятся ли они здесь, чтобы жить, или едут транзитом», - говорит глава миграционной службы Тихуаны Энрике Лусеро.
Президент США Джо Байден заявлял в марте, что его страна готова принять у себя до 100 тысяч беженцев с Украины.
Мигранты из других стран жалуются, что украинцев срочно переправляют в США, тогда как им приходится ждать решения о предоставлении убежища месяцами и даже годами.
По последним данным ООН, число беженцев с Украины достигло 4 796 245 человек. Более половины из них уехали в Польшу - 2 720 622. В Россию выехало 484 725 человек, Венгрия приняла 447 053 беженца.