Не в Европу. Украинские беженцы нашли себе новую страну-убежище

Более трех тысяч беженцев с Украины прибыли в США с территории Мексики с начала российской спецоперации, пишет издание The National.

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Около 600-800 украинцев ежедневно прибывают в Мексику. Тысячи из них едут в пограничный город Тихуана на севере страны, который находится всего в нескольких километрах от американского Сан-Диего. Оттуда украинцы пытаются попасть в США.

«Тихуана - город мигрантов. Наши двери открыты для всех мигрантов, независимо от того, находятся ли они здесь, чтобы жить, или едут транзитом», - говорит глава миграционной службы Тихуаны Энрике Лусеро.

Президент США Джо Байден заявлял в марте, что его страна готова принять у себя до 100 тысяч беженцев с Украины.

Мигранты из других стран жалуются, что украинцев срочно переправляют в США, тогда как им приходится ждать решения о предоставлении убежища месяцами и даже годами.