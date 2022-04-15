В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
1 час назад

Япония выделит Украине более $100 млн финансовой помощи

Газета.Ru

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что японское правительство выделит Украине помощь в размере 13 млрд йен (около $102 млн), передает ТАСС.

Япония выделит Украине более $100 млн финансовой помощи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам политика, эти средства пойдут на «финансирование первоочередных потребностей» страны и народа. Украина, подчеркнул Шмыгаль, ведет переговоры об оказании ей помощи «на всех уровнях и со всеми, кто может и готов помочь».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Ряд стран, в том числе Япония, ввели против РФ санкции и стали оказывать Украине военную и финансовую помощь. Так, в начале марта Япония направила на Украину самолет с военным снаряжением: бронежилетами, шлемами, теплой одеждой, сухими пайками, средствами гигиены и т.д.

По данным Kyodo, ранее Киев обращался к Японии с просьбой об оружии, однако получил отказ.

В мире,Денис Шмыгаль,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители