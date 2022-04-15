Япония выделит Украине более $100 млн финансовой помощи

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что японское правительство выделит Украине помощь в размере 13 млрд йен (около $102 млн), передает ТАСС.

По словам политика, эти средства пойдут на «финансирование первоочередных потребностей» страны и народа. Украина, подчеркнул Шмыгаль, ведет переговоры об оказании ей помощи «на всех уровнях и со всеми, кто может и готов помочь».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Ряд стран, в том числе Япония, ввели против РФ санкции и стали оказывать Украине военную и финансовую помощь. Так, в начале марта Япония направила на Украину самолет с военным снаряжением: бронежилетами, шлемами, теплой одеждой, сухими пайками, средствами гигиены и т.д.