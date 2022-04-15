Посольство Франции вернулось в Киев

Посольство Франции на Украине, которое после начала спецоперации ВС РФ было перенесено во Львов, 15 апреля возобновило работу в Киеве. Об этом сообщил посол Франции на Украине Этьен де Понсен.
"Сложились условия для возвращения нашего посольства в Киев", - сказал де Понсен. "Франция, таким образом, вновь представлена в украинской столице", - отметил посол. По его словам, в Киеве остаются около 200 французских граждан. "Вместе с командами МИД Франции мы внимательно следим за ситуацией с безопасностью. Если она изменится, то мы готовы принять другие решения", - заявил де Понсен, указав, что в настоящий момент в дипмиссии работают несколько десятков сотрудников.
В конце февраля посольство Франции на Украине было переведено из Киева во Львов по решению президента республики Эмманюэля Макрона.
24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине, целью которой являются денацификация и демилитаризация страны. ДНР и ЛНР начали операцию по освобождению своих территорий, находившихся под контролем Киева.