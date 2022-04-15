В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
1 час назад

В Финляндии заявили, что страна "с большой вероятностью" войдет в НАТО

Газета.Ru

Финляндия «с большой долей вероятности» примет решение войти в состав Североатлантического альянса, заявила телеканалу Sky news финский министр по делам Европы Тютти Тюппурайнен.

В Финляндии высказались по вопросу вхождения страны в НАТО
Фото: Vadim Ghirda/APVadim Ghirda/AP

«На данный момент я бы сказала, что это очень вероятно, но решение еще не принято», — сказала министр.

По ее словам, «народ Финляндии уже принял решение» — опросы показывают огромную поддержку членства в альянсе. Также Тюппурайнен пояснила, что российская спецоперация на Украине стала для страны «тревожным звонком».

«НАТО просто окружает российский Балтийский флот»

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила, что правительство Швеции и Финляндии должно осознавать, к чему может привести предполагаемое вступление в НАТО. По ее словам, после такого шага отношения Москвы со Стокгольмом и Хельсинки поменяются.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы Швеции и Финляндии вступить в Североатлантический альянс, отметил, что НАТО не является тем альянсом, который сможет обеспечить во входящих в него странах мир и стабильность. Он добавил, что дальнейшее расширение НАТО не принесет безопасности на европейский континент.

В мире,Армия,Мария Захарова,Дмитрий Песков,МИД России,НАТО,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители