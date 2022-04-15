В Финляндии высказались по вопросу вхождения страны в НАТО

Финляндия «с большой долей вероятности» примет решение войти в состав Североатлантического альянса, заявила телеканалу Sky news финский министр по делам Европы Тютти Тюппурайнен.

Фото: Vadim Ghirda/AP Vadim Ghirda/AP

«На данный момент я бы сказала, что это очень вероятно, но решение еще не принято», — сказала министр.

По ее словам, «народ Финляндии уже принял решение» — опросы показывают огромную поддержку членства в альянсе. Также Тюппурайнен пояснила, что российская спецоперация на Украине стала для страны «тревожным звонком».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила, что правительство Швеции и Финляндии должно осознавать, к чему может привести предполагаемое вступление в НАТО. По ее словам, после такого шага отношения Москвы со Стокгольмом и Хельсинки поменяются.