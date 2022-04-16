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1 час назад

Германия выделяет Украине еще больше миллиарда евро

Свободная прессаиещё 5

Канцлер Германии Олаф Шольц выделит на военные расходы два миллиарда евро.

Германия выделит Украине еще больше миллиарда евро
Фото: EPAEPA

Как сообщает РЕН ТВ, больше миллиарда из этой суммы пойдет Украине и будет использоваться в качестве военной помощи.

Так, 400 миллионов евро поступят в Европейский фонд мира, который также занимается закупками оружия для Украины. А еще 400 миллионов евро предназначаются другим странам.

Напомним, вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек высказался за повышение качества и количества поставок оружия Киеву.

Ранее «Свободная пресса" писала, что постоянная накачка Украины западным вооружением истощает возможности Запада к обороне. Об этом заявляют американские аналитики.

В мире,Роберт Хабек,Олаф Шольц,
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