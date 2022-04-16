Германия выделит Украине еще больше миллиарда евро

Канцлер Германии Олаф Шольц выделит на военные расходы два миллиарда евро.

Фото: EPA EPA

Как сообщает РЕН ТВ, больше миллиарда из этой суммы пойдет Украине и будет использоваться в качестве военной помощи.

Так, 400 миллионов евро поступят в Европейский фонд мира, который также занимается закупками оружия для Украины. А еще 400 миллионов евро предназначаются другим странам.

Напомним, вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек высказался за повышение качества и количества поставок оружия Киеву.