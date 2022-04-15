Опубликовано видео спасения провалившейся в канаву собаки

В Эквадоре строители спасли упавшую в канаву собаку. Животное стало уносить течением, и все могло бы закончиться для него плачевно, если бы не вмешались люди. На инцидент обратил внимание Telegram-канал «Лента добра», опубликовавший соответствующие кадры.