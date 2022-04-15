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1 час назад

Опубликовано видео спасения провалившейся в канаву собаки

Александр Кузьмин

В Эквадоре строители спасли упавшую в канаву собаку. Животное стало уносить течением, и все могло бы закончиться для него плачевно, если бы не вмешались люди. На инцидент обратил внимание Telegram-канал «Лента добра», опубликовавший соответствующие кадры.

На кадрах видно, как строители с помощью ковша достали из воды собаку и перенесли на сушу.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае мужчины помогли застрявшему у берега дельфину. Благодаря смельчакам оказавшееся в беде млекопитающее смогло благополучно уплыть в море.

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