Опубликовано видео спасения провалившейся в канаву собаки

В Эквадоре строители спасли упавшую в канаву собаку. Животное стало уносить течением, и все могло бы закончиться для него плачевно, если бы не вмешались люди. На инцидент обратил внимание Telegram-канал «Лента добра», опубликовавший соответствующие кадры.
На кадрах видно, как строители с помощью ковша достали из воды собаку и перенесли на сушу.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае мужчины помогли застрявшему у берега дельфину. Благодаря смельчакам оказавшееся в беде млекопитающее смогло благополучно уплыть в море.