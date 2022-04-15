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6 минут назад

В Киеве переименовали сквер «дружбы с Москвой»

Елена Прошина

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что принял решение переименовать сквер дружбы Киева и Москвы в сквер героев Мариуполя. Как сообщает РИА Новости, инициатива была поддержана депутатами.

В Киеве переименовали сквер «дружбы с Москвой»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кличко также напомнил, что в Киеве был демонтирован памятник дружбе между двумя столицами. Мэр украинской столицы предположил, что в городе следует переименовать еще десятки улиц и объектов, которые как-либо связаны с Россией.

Напомним, что новая волна переименований улиц и объектов началась после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Так, в Ивано-Франковске переименуют улицы, названные в честь русских писателей и ученых — некоторые из них назовут в том числе и в честь украинских нацистов.

Кроме того, аналогичное решение приняли в Ужгороде — там депутаты также решили избавиться от названий улиц, которые связаны с российскими научными и культурными деятелями.

В мире,Виталий Кличко,
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