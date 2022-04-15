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10 минут назад

Живущие в Литве украинцы начали выдавать себя за беженцев

Мария Иванова

Некоторые украинцы, жившие в Литве до начала украинского кризиса, пытаются воспользоваться помощью для беженцев. Об этом рассказал портал Delfi.

Живущие в Литве украинцы начали выдавать себя за беженцев
Фото: ReutersReuters

Издание отмечает, что с февраля в Литву прибыло более 45 тыс. беженцев из Украины, еще около 30 тыс. тысяч украинцев находились в стране до кризиса. Большинство из них - трудовые мигранты, строители и водители.

Координатор Вильнюсского центра помощи беженцам Раса Шванене рассказала, что иногда они приходят в ее центр.

«Как мы говорим - ложка дегтя может бочку меда испортить. 90 процентов обращающихся - это действительно люди, которые нуждаются в помощи - мамы с детьми, младенцами. Все было бы нормально, если бы не злоупотребляющие, но их быстро выявляют», - заявила она.

Глава «Продовольственного банка» Симонас Гурявичюс сказал, что нередко выдают себя за беженцев люди, которые работали в Литве нелегально.

«Они не могут вернуться на Украину, поэтому хотят оформить свое присутствие в Литве», - отметил он.

Шванене заявила, что сотрудники центра проверяют дату прибытия беженцев в Литву и то, жили ли они раньше в других странах ЕС. По ее словам, иногда люди получают помощь сразу в нескольких центрах для беженцев. Единой базы у этих центров нет.

По данным верховного комиссариата ООН по делам беженцев, с 24 февраля Украину покинули более 4,6 миллиона человек.

К 9 апреля в Польшу прибыли почти 2,6 миллиона беженцев, в Румынию - около 687 тысяч человек, в Венгрию - более 419 тысяч, в Молдавию - почти 411 тысяч, в Словакию - около 314 тысяч. В Россию прибыли более 783 тысяч беженцев.

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